لجنة مكافحة كورونا: مصر في طريق تسجيل صفر إصابات

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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك انخفاضًا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بصورة ملحوظة على مدار الشهر الماضي، وهذا يرجع لقرارات الحظر، والبرتوكول العلاجي القوي لوزارة الصحة، ووعي المواطنين بمخاطر انتشار الفيروس.



وتابعت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الإصابات، ولكن هناك خوف من حدوث انتكاسة مثلما حدث في بعض الدولة، بسبب اهمال المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



ولفتت إلى أن قرر منع دخول أي أحد من الخارج دون اصطحاب تحليلpcr، خاصة أن مصر في طريق تسجيل صفر إصابات، ولا تريد مصر أن تحدث موجة اخرى من الإصابات مع قدوم البعض من الخارج.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





