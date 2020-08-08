مصرع صيدلانية فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
لقيت صيدلانية مصرعها وأصيب آخر فى حادث سير وقع اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقي أمام قرية بياض العرب نتيجة السرعة الزائدة ونقلت سيارات الإسعاف المصاب وجثة المتوفاة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية بياض العرب التابعة لمركز بنى سويف، اثناء قدومها من القاهرة وفى اتجاه محافظة المنيا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سبب الحادث يرجع إلى إنفجار الإطار الخلفي للسيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى وفاة "كرستينا ع. و" 24 سنة، صيدلانية، وإصابة "جميل س. ي" 33 سنة، وتم نقلهما الى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة وإستصدار تصريح الدفن لجثمان المتوافاة عقب بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

حملة إزالات بالفشن

وفي سياق منفصل شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات برئاسة المهندس محمود سعد،وفي حضور اللواء شريف الريان مساعد مدير الأمن للجنوب،والعقيد محمد بكري شرطة المرافق والأستاذ عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة، والأستاذ على إسماعيل رئيس قسم الإشغالات وومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت: تاندات، كراسي وطاولات، أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص، تعديات على الأرصفة، وذلك بإستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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