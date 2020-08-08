نياحة راهب بدير القديسة العذراء مريم بالمحرق (صور)

أعلن مجمع رهبان دير القديسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بالمحرق في محافظة أسيوط، منذ قليل، عن رحيل الراهب القمص روفائيل المحرقي، أحد رهبان الدير، بعد صراع مع المرض.





ويترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم بالمحرق صلاة الجنازة على جثمان الراهب الراحل.





جاء ذلك بمشاركة لفيف من مجمع الدير بدون حضور شعبي، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لتقليل التجمعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وكان الدير قد أعلن عن فتح أبوابه أمام الزوار بدءًا من الإثنين الماضي طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءًا علي أن يكون الزيارات مقتصرة على المنطقة الأثرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، مع ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة.





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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا بالمقر البابوي بالقاهرة امس الجمعة، مع مجلس إدارة خدمة كنائس قطاع المقطم، بعد تأسيس مجلس إدارة لكافة الأنشطة الخدمية بالمنطقة برئاسة قداسة البابا.





حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم مع مجموعة من الآباء كهنة المقطم والاراخنة. تم خلال الاجتماع الاتفاق على بداية جديدة للخدمة من خلال مجلس الإدارة الجديد".





كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أجرى اتصالًا تليفونيًّا بغبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، اطمأن خلاله على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.





وأعرب قداسة البابا خلال الاتصال عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا على مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عن بيانا رسميا يحمل بشرى سارة من المجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة لمتضررى الأحوال الشخصية، حيث أكد المجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، عودة العمل به باشتراطات احترازية.



