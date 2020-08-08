قبل مواجهاتهما المرتقبة.. حكاية 39 مباراة جمعت الأهلي مع إنبي (حقائق وأرقام)

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:32 م
الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي
علاء خليف
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق إنبي على ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الأحد ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد استئناف البطولة مجددا عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يدخل النادي الأهلي المباراة وفي جعبته 49 نقطة ويعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقا على غريمه الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي"  في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي:-

تقابل النادي الأهلي مع نظيره إنبي في 39 مباراة بمختلف البطولات، فاز الفريق الأحمر في 27 مباراة، مقابل 5 انتصارات فقط للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما بواقع (6 إيجابي – 1 سلبي).

التقي الأهلي مع إنبي في 33 مباراة بالدوري الممتاز فاز في 22 مباراة، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات.

بينما تقابل الفريقين في 3 مباريات بكأس مصر، فاز المارد الأحمر في مباراتين وخسر مباراة، وجمعت الفريقين 3 مباريات بكأس السوبر فاز الأهلي بهم جميعا.

سجل لاعبو النادي الأهلي 68 هدفًا في شباك فريق إنبي خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك الحمراء 37 هدفًا.

أول مباراة جمعت الفريقين كانت في 10 يناير عام 2003 بالجولة 13 من الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأحمر في شباك إنبي عام 2003. بينما مروان محسن، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي الموسم الماضي.

ويعد ثنائي الأهلي محمد بركات ومحمد أبو تريكة السابق، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف، بينما حسام عاشور قائد الأحمر السابق أكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات الفريقين.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين كانت فوز الأهلي 5 / 1 في لقاء الدور الثاني من موسم 2012-2013، ولم يكتمل الموسم وقتها.

خرج النادي الأهلي بشباك نظيفة في 13 مباراة خلال مواجهاته ضد إنبي، بينما حافظ الفريق البترولي على نظافة شباكة في 5 مباريات فقط أمام المارد الأحمر.

آخر مباراة جمعت الأهلي مع انبي كانت في لقاء الدور الثاني بالدوري الممتاز في الموسم الماضي بتاريخ 16 مايو 2019 وانتهت بفوز الأحمر 2-0.

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