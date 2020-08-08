من أمام البحر.. شريف رمزى يطل على جمهوره

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يحرص الفنان شريف رمزي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر شريف رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها من إمام البحر، وعلق قائلاً"مش حاكتب أي جملة عميقة وخلاص تليق على الصورة زي ما الناس بتعمل، أنا قولت أنزل حاجة وخلاص عشان وحشتوني".



يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.