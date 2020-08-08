الهجرة: وفرنا معلومات للمصريين في الخارج عن مرشحي الشيوخ

قال المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة اللهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ سيكون عبر البريد، وذلك بسبب ظروف أزمة كورونا، وحماية للناخبين.





وأشار "عمران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الناخب يقوم باالتسجيل على موقع الهيئة الوطنية للانتخاب ويحصل على الرقم الكودي، والذي من خلاله يتم التصويت.





وأوضح أن الناخب يقوم بوضع ورقة الانتخاب الفردي والقائمة في مظروف ويغلقه، ويضع في مظروف آخر صورة بطاقته القومية أو صورة جواز سفرة، مع صورة من الإقامة الخاصة في مظروف آخر، ويضع المظروفين في مظروف واحد سويا.





وأوضح أنهم عملوا على توفير المعلومات الكافية للناخبين عن المرشحين حتى يتمكنوا من معرفتهم.





يقترب المصريون من تحقيق خطوة جديدة في عصر الديموقراطية، حيث تجري انتخابات مجلس الشيوخ علي قدم وساق، والتي من المقرر ان تنعقد في يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.





وتعد انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون علي استكمال بناء مؤسسات الدولة.





وينظر العالم بعين التقدير والإعجاب لاستعدادات الدولة المصرية، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، للمصريين المقيمين بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الجاري بكافة المحافظات.



