محافظ الإسكندرية يقود حملة لإزالة التعديات في شارع القاهرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
قاد اليوم السبت محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حملة إزالة التعديات من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات داخل شارع القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل السوق إلى آخر بديل. 

وقال في تصريح صحفي خلال الحملة إن هناك أكثر من 90 سوق عشوائي داخل المحافظة، وإن المحافظة تخطط لإقامة بديل أسواق منظمة بدلًا من العشوائية، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة أسواق القاهرة، الثلاثين، والمعهد الديني، وذلك بحضور الجهات التنفيذية المعنية.

أخر أخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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