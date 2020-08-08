بهذه الطريقة ..محمد عز يروج لمسلسله الجديد

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:56 م
محمد عز
محمد عز
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان محمد عز على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها مع نجوم عمل "بارجع أثر"، حيث تضمنت الصورة الفنانة هالة فاخر، والفنان صبرى عبد المنعم، والمخرج معتز حسام، وعلق قائلاً"كرمك يارب وتوفيقك".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته الى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحه وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.

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