المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"

Advertisements

نشر المخرج مجدي أبو عميرة، صور جديدة ضن كواليس مسلسل "قوة القلوب" للفنانة مجدة زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر بالصورة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة برفقة الفنانة مجدى زكي، ومدير التصوير هيثم ناصر، والفنان حمادة بركات الذى أنتهى من تصوير دوره أمس الجمعة.



مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهرالصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراسسعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمدالحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.



تدور أحداث المسلسل حول قوت "ماجدة زكى" التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسنالطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل معأبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.

