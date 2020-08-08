المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:40 م
قوت القلوب
قوت القلوب
مصطفى فكيه
نشر المخرج مجدي أبو عميرة، صور جديدة ضن كواليس مسلسل "قوة القلوب" للفنانة مجدة زكي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر بالصورة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة برفقة الفنانة مجدى زكي، ومدير التصوير هيثم ناصر، والفنان حمادة بركات الذى أنتهى من تصوير دوره أمس الجمعة.

مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهرالصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراسسعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمدالحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت "ماجدة زكى" التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسنالطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل معأبنائها فى اطار اجتماعي عائلى.
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"
المخرج مجدي أبو عميرة ينشر كواليس مسلسل "قوت القلوب"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل قوت القلوب مجدى ابو عميرة ماجده ذكي قوت القلوب حماده بركات

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

منذ 40 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يرفض بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ نصف ساعة

صورة محمد صلاح على كوب القهوة تثير إعجاب جمهوره

منذ ساعة و 24 دقيقة

خبر سار.. ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا إلى 53.1 % لأول مرة

منذ أقل من ساعة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب"

محمد أنور يروج لمسلسل "قوت القلوب" عبر تويتر

"سنيرجي" تطلق تتر مسلسل "قوت القلوب" لـ ماجدة زكي

تصوير المشاهد الأخيرة من "قوت القلوب" بعد عيد الفطر

على طريقته الخاصة.. محمد أنور يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

أبطال مسلسل "قوت القلوب" ضيوف برنامج "عين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

07:26 م

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا