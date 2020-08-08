حلا شيحة عن انفجار لبنان "أدعوا من كل قلبي لمن قتلوا غدرا"

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دعمت الفنانه حلا شيحه، شعب لبنان بما تعرضوا له من حادث الانفجار الاليم الذي أصاب مدينة بيروت منذ أيام، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "شيحه" بالصورة مع اهلها بلبنان قائلة: "صورة مع أهلى فى لبنان بلدى الغالى، من قلبى حزينة وأدعو من قلبى لكل من قُتلوا غدرًا ومن اُصيبوا فى هذا الانفجار المؤلم المفجع".



واضافت حلا قائلة: "هذا المشهد الذى أوجع الوطن العربى كله، يارب سلمهم من كل سوء وأشفى المصابين واحفظ لبنان من كل شر، ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان، لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى".



كانت حلا علقت على الانفجار من قبل قائلة: "البقاء لله في ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر اهاليهم ويطمنا علي اهلنا واحبابنا في بلدي الثاني لبنان.. لا حول ولا قوه الا بالله".

