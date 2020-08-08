البنك الأهلي يُجرى المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
صرح الدكتور عبد الرحمن شلش طيب نادى البنك الأهلي بأن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي والجهاز الفنى والادارى بالفريق يجري غداً الأحد المسحة الطبية الاولى للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالتعاون مع أتحاد الكرة ، داخل ملعب البنك الأهلي٠
وكان اتحاد الكرة قرر أستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وكان فريق البنك الأهلي بدء تدريباته من اسبوعين بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور بسبب تعليق النشاط الكروي أثر حادثة كورونا .

وكشف عيد مرازيق المدير الفني عن جاهزية لاعبيه لعودة النشاط الكروي من جديد وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق قبل توقف النشاط الكروي، واحتلال الفريق قمة المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع فريق بنى سويف صاحب نفس الرصيد من النقاط.

وكان فريق البنك الأهلي حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 22 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف.

ويتكون الجهاز الفني لفريق البنك من عيد مرازيق مدير فني،محمد رمضان مدرب عام، أمير صلاح زكى مدرب، عبد الحميد على مدرب حراس مرمى، أيمن صبحي مدير إداري، معتز عبد الواحد إدارى، حاتم سمير مدير كورة ،حمادة هاشم مدير التعاقدات، الدكتور عبد الرحمن شلش طيب، محمد عنتر اخصائي علاج طبيعي

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