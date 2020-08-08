تعرف على قائمة الأسهم الأكثر ربحية في السوق السعودي بنهاية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي

تصدرت أسهم لا زوردي للمجوهرات، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بأخر جلسات تداولات الأسبوع الماضي، والتى شهد فيها السوق ارتفاعات بنسبة 0.4%.

وارتفع سهم لازوردي بنسبة 8.70 % ليصل إلى مستويات 15 ريال سعودي، وزاد سهم " أبو معطي" بنسبة 6.80% ليحتل المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودي خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، تلاه سهم شاكر الذي حقق أرباحا بنسبة نمو 5.3%، وفي المركز الرابع جاء سهم المصافي بنمو 5.07%، ثم جاء سهم تكوين بنسبة 4.52%.

وكانت جلسة يوم الخميس الماضي في السوق السعودي، هي ثاني جلسات التداول عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، والتى شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% يغلق السوق عند مستويات 7499.97 نقطة.



