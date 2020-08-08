تعرف على قائمة الأسهم الأكثر ربحية في السوق السعودي بنهاية تعاملات جلسة الأسبوع الماضي

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:21 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
الفجر الاقتصادي

تصدرت أسهم لا زوردي للمجوهرات، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بأخر جلسات تداولات الأسبوع الماضي، والتى شهد فيها السوق ارتفاعات بنسبة 0.4%.

 

وارتفع سهم لازوردي  بنسبة 8.70 % ليصل إلى مستويات 15 ريال سعودي، وزاد سهم " أبو معطي" بنسبة 6.80% ليحتل المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودي خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي، تلاه سهم شاكر الذي حقق أرباحا بنسبة نمو 5.3%، وفي المركز الرابع جاء سهم المصافي بنمو 5.07%، ثم جاء سهم تكوين بنسبة 4.52%.

 

 

وكانت جلسة يوم الخميس الماضي في السوق السعودي، هي ثاني جلسات التداول عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك،  والتى شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% يغلق السوق عند مستويات 7499.97 نقطة.

 

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