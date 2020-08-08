هنا كان يلعب صلاح والمحمدي قصة تحول مركز شباب بالغربية لـ"مقلب قمامة" (صور)

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مراكز الشباب تتواجد في مختلف المحافظات ويتم إنشائها من أجل جلب الشباب لها، وممارسة الرياضات المختلفة وابرزها لعب كرة القدم نظراً لكونها اللعبة الأشهر في العالم.

ولكن عندما يتحول الأمر من ملعب كان يلعب علية نجوم منتخب مصر وهم محمد صلاح، وأحمد المحمدي، و وائل جمعة، ثم يتحول الملعب الخاص بمركز شباب الكوم الأبيض الذي تم دمجه مع مركز شباب شبراطوا بعد ذلك إلي مقلب قمامة بسبب تجاهل المسئولين عنه فيجب التوقف والنظر قليلاً لذلك.



حيث يستعرض 'الفجر الرياضي' التفاصيل الكاملة حول أزمة مركز شباب قرية شبراطو بمحافظة الغربية التي تمر عليها أكثر من 5 سنوات دون أي إهتمام من أحد ويستغله أحد المواطنين في مصالحة الشخصية والذي قام بالتعدي على الملعب الذي هو مؤجر من هيئة الإصلاح الزراعي ولا يتم إستغلاله.



قال أحمد بندق أحد سكان قرية شبراطو التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة، أن هذا الملعب في البداية كان ينتمني لمركز شباب الكوم الأبيض ويقوموا بممارسة علية لعب كرة قدم مع عدد من الشباب إلا أنهم فوجئو بإندماج الملعب إلي مركز شباب شبراطو ويصبح تابع لهم دون أي معرفة مسبقة.

وأكد "بندق" أن الملعب في عهد مجاهد أبو عامر رئيس مركز الشباب السابق، تحول بالفعل إلي مقلب قمامة وذلك بسبب الإهمال ووجود مصلحة شخصية مع عدد من الأشخاص الذين قاموا بإستغلال مساحات من ارض الملعب التي تكون مساحتها نحو 2 فدان.



وأضاف أحمد بندق أنه تقدم هو وعدد 39 شخص من أهالي القرية بشكوي إلي رئاسة مجلس الوزراء برقم 2921511 لمساعدتهم في حل تلك المشكلة الخاصة بهم وفي إنتظار الرد.



بينما تمكنا من الحصول على مذكرة مقدمة من مجلس إدارة مركز شبراطو إلي رئيس مركز مدينة بسيون تطالبه برفع القوة من قبل الأهالي الذين تم إستيلائهم على أرض المركز ولكن دون جدوى .



وفي سياق أخر تم التواصل مع أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وقال أنه تم بالفعل التواصل مع رئيس مركز مدينة بسيون وتم إرسال معدات لإزالة القمامة من الملعب.



وأكيد "الوكيل" أنه تم عمل محاضر بالمخالفات وسوف يتم إزالتها نهائياً الأسبوع المقبل ومن المقرر إعتدة تنجيل الملعب بعد إعتماد ميزانية خاصة له.



