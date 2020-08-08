أمطار ورياح شديدة وحرارة مرتفعة.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:08 م
ارشيفية
ارشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مصر وفرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، بالإضافة إلى حركة الرياح بداية من غدا الأحد إلى الجمعة.


الأحد 9 أغسطس

 

من المتوقع أن يسود، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

 

الاثنين 10 أغسطس

 

من المتوقع أن يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية.

 

أما السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

 

وفي الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

 

الثلاثاء 11 أغسطس

 

يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلُا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارا، معتدل ليلا والرياح نشطة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

 

الأربعاء 12 أغسطس


من المتوقع أنَّ يسود الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

 

الخميس 13 أغسطس

 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أن يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

 

الجمعة 14 أغسطس

 

من المتوقع أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

 

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

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