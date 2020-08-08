طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عبر موقع elections.eg بالرقم القومي.. اعرف الآن مواعيد الانتخابات





الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، مع اقتراب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يبحث المواطنين عن طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات بالرقم القومي على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، ومن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشيوخ الاسبوع القادم خلال يومي 11 و 12 أغسطس، ويتم اجراء الانتخابات عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم التصويت وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سيتم توفير وسائل الوقاية للناخبين.





الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ويمكن لأي ناخب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذلك رقمه في كشوف الناخبين عن طريق اتباع الخطوات التالية:





( اضغط هنا ) . - قم بزيارة موقع الهيئة العليا للانتخابات عبر الرابط التالي

- قم بادخال الرقم القومي الخاص بك بشكل كامل (14 رقم).

- اضغط على كلمة (استعلم).

- ستظهر لك اسم وعنوان لجنتك، ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف.

- احتفظ بتلك البيانات لحين الادلاء بصوتك.





طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2020

والآن نقدم لكم طرق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2020 للمشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020:





- قم بارسال رسالة قصيرة تحتوي على الرقم القومي على هاتف رقم 5151، وستصلك جميع بياناتك.





- قم بالاتصال على الخط الساخن 141.





مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين المقبيلن 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وفقا لما أعلنه لاشين ابراهيم.





الآن يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية خلال دقائق قليلة بشكل الكتروني من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وبعدها ادخال رقمك القومي بشكل كامل، وذلك من اجل المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ المصري التي ستجرى خلال ساعات من الآن.



