لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:32 م
تامر حسني
تامر حسني
مصطفى فكيه
تصدر الفنان تامر حسني، تريند موقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر" وذلك بعد زيارته المفاجأة لمصطفي حفناوي في المستشفي وطلب الدعاء له من جانب جمهوره.

وتداول بعض النشطاء صور لتامر حسني أثناء الزيارة وجائت أبرز التعليقات من جانهبم:" مصطفى كان بيحب تامر حسني واتمني يجيله ف عيدميلاده واصطدافه وقتها فعلا تامر دلوقتي عنده ف المستشفى موقف بيثبت انه انسان فعلا ومش مصطنع ابدا والصوره دي مش هو اللي نزلها علشان يبين ده وكمان عرض انه يخرج مصطفي يتعالج بره علي نفقته بس الدكاتره مش في ايديهم حاجه غير انكم تدعوله".

وعلق أخر:" بغض النظر عن إن تامر حسني مغني أو ممثل بس هو أكتر حد شوفته عنده إنسانية وضمير في الدنيا وكل يوم إحترامي ليه بيزيد عن اليوم اللي قبله".

بينما قالت "مها":" تامر حسني فنان جميل مثال للتواضع والاحساس بالغير.... تجده دائما ف المواقف الإنسانية بلا تمثيل أو متاجرة.... جبر الخواطر دا حاجة جميلة، هو عارف ان مصطفي بيحبه راح من سنتين عيد ميلاده ف مفاجأة كبيره للشاب الجميل وامبارح زاره ف المستشفى".
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"
لهذا السبب .. تامر حسني تريند "تويتر"

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