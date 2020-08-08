التحقيقات تكشف تفاصيل محاولة الاعتداء الجنسي على طفلة بالجيزة

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:05 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل محاولة شاب التعدي الجنسي على طفلة تبلغ من العمر ٨ سنوات، بمنطقة الجيزة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم في عقده الثاني من العمر، واستدرج الطفلة من أحد الشوارع في أثناء ذهابها لإحضار طعام لها ولوالدتها المتسولة، بحجه إحضار لها بعض الحلوى والطعام، وأثناء ذلك استدرجها لأحد المناطق النائية وحاول التعدي عليها، ولكن الصراخ أنقذها.

بداية الواقعة، كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اتهام شاب بمحاولة الاعتداء الجنسيى على طفلة.

وذكرت الطفلة البالغة من العمر ما يقرب من 8 سنوات، أن المتهم اصطحابها إلى منطقة المقابر، وحاول الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنها استغاثت، وسمع صراخها شخصين تمكنا من إنقاذها وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الاعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمه حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم

وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد أن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابه المتهمين عده تهم وفي نهايه التحقيق قامت النيابه باخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قده الف جنيه لكل متهم ولازالت القضيه قيد التحقيقات

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش  مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.

وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.
وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.


وأردفت الإعلامية، أن التحقيق الذي أجراه عبدالمنعم التراس، وكيل نيابة العلمين، طالب فيه فيها بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هويه الجناة.

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