عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:03 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف

تحدثت قناة النادي الأهلي الرسمية، عن ترقب وصول مسؤولي القلعة الحمراء، لاتفاق مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، بشأن ضم رمضان صبحي لاعب الفريق، بشكل نهائي.

قناة الأهلي تترقب الاعلان عن صفقة رمضان صبحي

كشفت قناة "الأهلي" الرسمية، عن اقتراب مجلس محمود الخطيب، من حسم مصير رمضان صبحي الجناح الدولي لمنتخب مصر، من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال الساعات القلية المقبلة.

وقالت قناة "الأهلي" منذ قليل: "ترقبوا خبرا سارا بخصوص رمضان صبحي، خلال الساعات المقبلة".

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل، إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي 2019/2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

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