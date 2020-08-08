موعد إجراء بتروجت للمسحة الطبية لفيروس كورونا

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كشف مصدر بداخل نادي بتروجت الفريق الاول لكرة القدم عن موعد إجراء المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة الدوري بالقسم الثاني ،والتدريبات الجماعية .



وأكد المصدر أن المسحة الطبية لنادي بتروجيت بدوري القسم الثاني سوف تجرى يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا علي ملعب بتروسبورت بعد ماأصدر قرار من اللجنة الخماسية بعودة النشاط الرياضي .



يذكر أن نادي بتروجت يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد ما خاض 17مباراة وله 17 وعليه 9 بمجموعة القاهرة .