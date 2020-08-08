مران الأهلي - تدريبات بدنية قوية للاعبين استعدادًا لمواجهة إنبي





قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في مران الفريق مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا.





ومن ناحية أخري، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم السبت.





وحصل حراس الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد.





ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وإنبي كالآتي:-

1 – النادي الأهلي 49 نقطة.

2 – نادي الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

7 – إنبي 25 نقطة.

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 14 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.





