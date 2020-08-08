كريم عفيفي في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:30 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان كريم عفيفي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر كريم عفيفي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها مرتدي نظارة شمس، وبابتسامة عفوية، حازت على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه، وعلق قائلاً"مسا مسا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان علي ربيع وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.

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