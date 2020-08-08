الأنبا غبريال يطالب الأقباط بالأداء القوي في انتخابات الشيوخ

استقبل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، وفد من حزب مستقبل وطن.





جاء ذلك اللقاء في مقر إيبارىشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، برئاسة النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن ببني سويف، والنائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب والمحاسب نادر يوسف نسيم، ومن أعضاء حزب مستقبل وطن، الدكتورة حنان سليمان، والمهندس محمد علي، وأحمد محمد، ونبيل حميدة.





ومن جهته، طالب الأنبا غبريال، الأقباط بالمشاركة بقوة وبكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ومواصلة الأداء القوي والمشرف للأقباط خلال الاستحقاقات السابقة حيث كان أداء الأقباط أداء رائع ومحل إشادة من الجميع ومن أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة.





وأكد « غبريال»، في تصريحات صحفية له، أن الكنيسة تحث على المشاركة والإيجابية وأن اختيار المرشحين متروك للأقباط الذين لديهم الوعي الكامل والثقافة التي تأهلهم للاختيار الجيد من بين المرشحين من يرون أنه الأفضل





ولفت أسقف بني سويف إلى، أن المشاركة الكبيرة لكافة المصريين هي رسالة للعالم الخارجي أن مصر دولة قوية ومستقرة وقادرة على العمل في كافة الظروف وأن المشاركة الكبيرة هي أيضا رسالة دعم للنظام المصري الذي يواجه قوى الشر مجتمعة وتحاول النيل من مصر وإجهاض التقدم الملحوظ في كافة النواحي.





وأضاف أن الاستحقاق الانتخابي يأتي استكمال للهيكل الدستوري للدولة المصرية وأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية ونبرهن على وعينا الوطني وانتمائنا اللا محدود للوطن





ودعا الأنبا غبريال الجميع بألا يلتفتوا لدعاوي أهل الشر أو الدعاوي السلبية والمغرضة التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية.





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كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أجرى اتصالًا تليفونيًّا بغبطة البطريرك بشارة الراعي بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، اطمأن خلاله على الوضع الجارى في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.





وأعرب قداسة البابا خلال الاتصال عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا على مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت عن بيانا رسميا يحمل بشرى سارة من المجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة لمتضررى الأحوال الشخصية، حيث أكد المجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، عودة العمل به باشتراطات احترازية.



