"دبي" تختتم حملة "لنصلها" بدعم المرأة نفسيا بمواجهة كورونا

اختتمت مبادرة المنال الإنسانية حملة " لنصلها" التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية في شهر يوليو الماضي بهدف تقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات و الضغوط التي أفرزتها تأثيرات أزمة كوفيد – 19 وانعكاساتها على الجميع من خلال الاستشارات و سبل العلاج التي قدمها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين النفسيين و الاستفادة من الجلسات الملهمة التي قدمها عدد من خبراء التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

و قالت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للمرأة إن هذه الحملة قوبلت بردود فعل إيجابية من جميع فئات وشرائح المجتمع ومن قبل الأطباء الذين شاركوا فيها وأسهمت في تخفيف الأعباء و الضغوط النفسية التي يعاني منها كثير من السيدات والأمهات خاصة في هذا الظرف الصحي و الاجتماعي الاستثنائي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا المستجد .. مشيرة إلى تلقي الحملة 5060 رسالة من حالات عبر خط الدعم النفسي من خلال خاصية الواتس أب وأوضحت أن هذه الحالات تعود لفتيات و أمهات من داخل الدولة وخارجها.

وأشادت شعيب بالجهود الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وحرص سموها على تقديم الدعم و الرعاية للمرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي أطلقتها سموها تحت مظلة "مبادرة المنال الإنسانية" .

و أعربت عن شكرها لسلطة مدينة دبي الطبية الشريك الاستراتيجي في هذه الحملة ذات الأبعاد النفسية و الاجتماعية المهمة وقالت إن السلطة ومبادرة المنال الإنسانية تتقاسمان الرؤية و الهدف نفسيهما ويتمثلان في أهمية الصحة النفسية للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات التي واجهتها خلال أزمة كوفيد – 19 خاصة مع تعدد المسؤوليات الأسرية والمنزلية والمهنية الملقاة على عاتقها ما يؤكد دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

وعبرت عن شكرها للأطباء و الأخصائيين و الخبراء الذين تعاونوا في تقديم الدعم و الرعاية للمرأة لدورهم الرئيسي في إنجاح الحملة .

وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة إنه تم تقديم 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 استشاريا وأخصائيا و5 عيادات متخصصة بمدينة دبي الطبية شاركت في الحملة مع تخصيص 372 ساعة للرد على استفسارات طالبات الدعم النفسي من قبل المستقبل الأول بمعدل 12 ساعة يوميا إلى جانب تقديم 7 جلسات ملهمة من قبل 4 خبيرات في التنمية الذاتية والمهارات الشخصية شاركن في الحملة على مدار الشهر هن الدكتورة أمل العتيبي وهدى العلي وجيهان صفر و ليال طاهر .. وتم بث هذه الجلسات مباشرة عبر حساب نادي دبي للسيدات بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكان لها مردود إيجابي طيب.

من جانبها عبرت كوثر كاظم نائب رئيس دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية : "عن فخرها بالمشاركة في هذه الحملة الإنسانية التي تعزز الجهود الوطنية في الصحة النفسية و تقدم الدعم النفسي للمرأة كونها نواة المجتمع وركيزة أساسية فيه خصوصا في ظل التحديات والضغوط التي فرضتها أزمة كوفيد-19 ووجهت الشكر لمؤسسة دبي للمرأة و مبادرة المنال الإنسانية و القائمين عليهما لإتاحة الفرصة لتقديم الشيء اليسير لدعم هذه الحملة والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ولو كان بسيطا في حياة الآخرين من خلال جهود الأطباء في مجتمع مدينة دبي الطبية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.