"دبي" تختتم حملة "لنصلها" بدعم المرأة نفسيا بمواجهة كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر

اختتمت مبادرة المنال الإنسانية حملة " لنصلها" التي أطلقتها بالشراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية في شهر يوليو الماضي بهدف تقديم الدعم النفسي للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات و الضغوط التي أفرزتها تأثيرات أزمة كوفيد – 19 وانعكاساتها على الجميع من خلال الاستشارات و سبل العلاج التي قدمها نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين النفسيين و الاستفادة من الجلسات الملهمة التي قدمها عدد من خبراء التنمية الذاتية والمهارات الشخصية.

 

و قالت ميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للمرأة إن هذه الحملة قوبلت بردود فعل إيجابية من جميع فئات وشرائح المجتمع ومن قبل الأطباء الذين شاركوا فيها وأسهمت في تخفيف الأعباء و الضغوط النفسية التي يعاني منها كثير من السيدات والأمهات خاصة في هذا الظرف الصحي و الاجتماعي الاستثنائي الناجم عن تداعيات فيروس كورونا المستجد .. مشيرة إلى تلقي الحملة 5060 رسالة من حالات عبر خط الدعم النفسي من خلال خاصية الواتس أب وأوضحت أن هذه الحالات تعود لفتيات و أمهات من داخل الدولة وخارجها.

 

وأشادت شعيب بالجهود الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وحرص سموها على تقديم الدعم و الرعاية للمرأة في مختلف المجالات من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي أطلقتها سموها تحت مظلة "مبادرة المنال الإنسانية" .

 

و أعربت عن شكرها لسلطة مدينة دبي الطبية الشريك الاستراتيجي في هذه الحملة ذات الأبعاد النفسية و الاجتماعية المهمة وقالت إن السلطة ومبادرة المنال الإنسانية تتقاسمان الرؤية و الهدف نفسيهما ويتمثلان في أهمية الصحة النفسية للمرأة ومساعدتها على التغلب على التحديات التي واجهتها خلال أزمة كوفيد – 19 خاصة مع تعدد المسؤوليات الأسرية والمنزلية والمهنية الملقاة على عاتقها ما يؤكد دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

 

وعبرت عن شكرها للأطباء و الأخصائيين و الخبراء الذين تعاونوا في تقديم الدعم و الرعاية للمرأة لدورهم الرئيسي في إنجاح الحملة .

 

وقالت مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة إنه تم تقديم 315 جلسة دعم نفسي لفتيات وأمهات من قبل 14 استشاريا وأخصائيا و5 عيادات متخصصة بمدينة دبي الطبية شاركت في الحملة مع تخصيص 372 ساعة للرد على استفسارات طالبات الدعم النفسي من قبل المستقبل الأول بمعدل 12 ساعة يوميا إلى جانب تقديم 7 جلسات ملهمة من قبل 4 خبيرات في التنمية الذاتية والمهارات الشخصية شاركن في الحملة على مدار الشهر هن الدكتورة أمل العتيبي وهدى العلي وجيهان صفر و ليال طاهر .. وتم بث هذه الجلسات مباشرة عبر حساب نادي دبي للسيدات بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكان لها مردود إيجابي طيب.

 

من جانبها عبرت كوثر كاظم نائب رئيس دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية : "عن فخرها بالمشاركة في هذه الحملة الإنسانية التي تعزز الجهود الوطنية في الصحة النفسية و تقدم الدعم النفسي للمرأة كونها نواة المجتمع وركيزة أساسية فيه خصوصا في ظل التحديات والضغوط التي فرضتها أزمة كوفيد-19 ووجهت الشكر لمؤسسة دبي للمرأة و مبادرة المنال الإنسانية و القائمين عليهما لإتاحة الفرصة لتقديم الشيء اليسير لدعم هذه الحملة والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي ولو كان بسيطا في حياة الآخرين من خلال جهود الأطباء في مجتمع مدينة دبي الطبية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

"دبي" تختتم حملة "لنصلها" بدعم المرأة نفسيا بمواجهة كورونا
"دبي" تختتم حملة "لنصلها" بدعم المرأة نفسيا بمواجهة كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورون

أخبار تهمك

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ يوم

أمطار ورياح شديدة وحرارة مرتفعة.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالأشرفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 6 ساعات

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ حوالي 4 ساعات

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ حوالي 5 ساعات

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مركز دبي يطلق حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية بسبب كورونا

الإمارات تساهم في نقل مساعدات من الصين إلى منظمة الصحة العالمية

تحدي الخير مستمر.. شركات وبنوك توجه إعانات عاجلة لمتضرري كورونا في مصر

القائمة البيضاء.. الشركات ومؤسسات المجتمع المدني مستمرة في دعم متضرري كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لنقيب الأطباء

الإمارات تواصل تقديم المساعدات لدول العالم لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

05:31 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

أمطار ورياح شديدة وحرارة مرتفعة.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا