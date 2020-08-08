"الأرصاد" تُحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذا المناطق غدًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:52 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

 شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمي 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 44 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 44 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 19 درجة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، منوها بأن أعلى درجة حرارة على مدار اليوم تسجل في الرابعة عصرا.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بحرارة الطقس، فضلا عن وجود شبورة مائية من الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا، منوها بأن الأجواء ممتعة على سواحل البحر المتوسط والأحمر.

"الأرصاد" تُحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذا المناطق غدًا
"الأرصاد" تُحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذا المناطق غدًا

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