كيف استعدت الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ؟

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
أعلنت وزارة الداخلية أنها انتهت من جميع الإستعدادات الأمنية لعملية تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وذلك على مستوى مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية، وأفادت الوزارة أنه تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية بهدف ترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الإنضباط، إلى جانب حماية المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم أثناء العملية الإنتخابية.

وترصد بوابة " الفجر" إستعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ في السطور التالية:

- الإنتشار الأمني المكثف وإحكام الرقابة ودعم الخدمات الأمنية والتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة:

استعدت أجهزة وزارة الداخلية لخطة تأمين شامل وتمثلت الخطة الأمنية في الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها والقيام بتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسهيل الحركة المرورية بهذه الطرق حتي ييسر على الناخبين الوصول إلى اللجان الإنتخابية.

كما اشتملت الخطة الأمنية على تشديد إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة عن طريق عدد من الدوائر الأمنية إلى جانب دعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بحيث تكون مجهزة بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة بهدف الحفاظ على الأمن والنظام.

- القيادات الأمنية تتولى الإشراف على القوات المشاركة في خطة تأمين إنتخابات الشيوخ على مستوى محافظات الجمهورية:

كما توجه مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية في كل محافظات الجمهورية للمرور على القوات المشاركة فى عمليات تأمين إنتخابات مجلس الشيوخ، والتأكيد عليهم بأهمية التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم بأقصى درجات الدقة والحزم، مع حُسن معاملة المواطنين أثناء تنفيذ محاور الخطة الأمنية إلى جانب مراعاة البُعد الإنسانى وعلى وجه الخصوص مع المسنين "كبار السن"، وأصحاب الهمم "ذوى الإحتياجات الخاصة".

- مناشدة وزارة الداخلية المواطنين الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة حتى يتسنى لهم أداء مهامهم وواجباتهم في تأمين إنتخابات الشيوخ بكل دقة وإتقان:

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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