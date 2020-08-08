سمية الخشاب تستعرض أنوثتها من على شاطئ البحر

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.





حيث ظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي تستعرض جمالها وأنوثتها على شاطئ البحر، وانهالت التعليقات من الجماهير بالقلوب الحمراء والحب.



يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.



الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

