'الأعلى للإعلام' يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم السبت، الموافق 8 أغسطس 2020، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربع أيام المقبلة وسيكون المجلس في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التي قد تواجه السادة الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.





ووافق المجلس على خطة التدريب التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي والتي تتناول تصور لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها، واتفق أعضاء المجلس أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين، وأيضاً ستشهد تعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، واقترح بعض الأعضاء الاستعانة بشخصيات إعلامية عالمية من الخارج لتقديم دورات تدريبية للإعلاميين المصريين.





وكانت قد قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص، والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.





وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناءً عليه، أعدت كشفان، خُصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناءً على الأحكام الصادرة.





وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.



