رأس السنة الهجرية 1442 | مظاهر الاحتفالات في جميع الدول بقدوم العام الهجري الجديد





رأس السنة الهجرية 1442 | تترقب الأمة الإسلامية اقتراب بداية السنة الهجرية وذلك للاحتفال بها لأنها مناسبة دينيه يتوافق تاريخها مع يوم هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة المنورة ، حيث أن بداية العام الهجري يبدأ بشهر محرم والذي يتم تحديد بدايته عبر مركز البحوث الفلكية التي تعمل علي استطلاع الهلال ليتم بعدها الإعلان عن غرة محرم حيث تشير التوقعات التي وردتنا انه سيوافق يوم 20 أغسطس الجاري.





ويذكر أن استطلاع هلال محرم يكزن في اخر يوم من شهر ذي الحجة الذي بدأ بموسم الحج الذي كان علي غير عادته هذا العام وذلك لأنة كان مقتصر علي أبناء المملكة وذلك لتجنب التجمعات الكبيرة التي تعمل علي نقل عدوي وباء كورونا.





رأس السنة الهجرية 1442

تقوم الدولة المصرية كل عام بإعطاء اجازة رسميه للعاملين بكافة القطاعات وذلك للاحتفال بهلول العام الهجري الجديد حيث يعد الاحتفال بمثل هذه المناسبة الدينية من العادات الأساسية التي تعودت عليها الأمة الإسلامية ولكن باختلاف مظاهرها وفقا لكل دوله ،الجدير بالذكر ان قديم الزمان كلن للمسلمين احتفالات تختلف عن التي تقام في مثل هذه الأيام حيث كانوا يقوموا بنصب خيام كبيره ويرتدون الأبيض ويأتون بشيخ يتلو القران ويتناولون اللحم في هذا اليوم ويخرجون صدقات ويوزعون قطع الحلوي علي الأطفال الصغار أما حاليا تقتصر الاحتفالات في اغلب الدول علي تزيين الشوارع بالأنوار وأقامه مجالس يذكر فيها ما جاء في السيرة النبوية.





موعد العام الهجري فلكيا

كما اعتادنا تقوم هيئة البحوث الفلكية كل عام بعمل استطلاع لهلال شهر محرم ليتعرفون من خلاله علي بداية الشهر الذي من المتوقع ان يكون هذا العام في يوم العشرين من شهر أغسطس حيث ينتظر العاملين إعلان الموعد وذلك ليتعرفون علي تاريخ الإجازة الرسمية التي سيتم إعلانه من قبل رئاسة الوزارة التي يرأسها السيد الدكتور مصطفي مدبولي.



