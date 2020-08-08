في رسالة جديدة.. اعتراف صريح من فرجاني ساسي بأهمية طارق حامد

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وجه فرجانى ساسى، نجم وسط نادى الزمالك، رسالة إلى زميله بالفريق طارق حامد ، والذى غاب عن مباراة الفريق الأخير فى الدورى أمام المصرى، الخميس الماضى.

 

وقام ساسى بنشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "السند".

 

وغاب طارق حامد عن مباراة المصرى الأخيرة بسبب إصابة عضلية عانى منها، والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 1-0، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت فى معسكر برج العرب، صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، بعد غد الإثنين.

 

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

 

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.

 

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كورة فرجاني ساسي طارق حامد رياضة الزمالك

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