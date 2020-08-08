جنبلاط: المتظاهرين في بيروت يطالبون بنظام سياسي جديد

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
قال وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في حديث تلفزيوني اليوم السبت، أن الاحتجاجات في بيروت تطالب بنظام سياسي جديد في البلد.

ولفت جنبلاط في حديثه، إلى أن "الاحتجاج في بيروت، هو الغضب الشعبي المشروع بعد الجريمة التي ارتكبت بحق لبنان"، مشيرا إلى أننا "بحاجة لحكومة حيادية على أساس قانون انتخابي غير طائفي".

وقال جنبلاط، إن "الصف المسيحي يجب أن يكون في مقدمة التحرك باتجاه تغيير العهد"، موضحا أن "المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان".

وكان جنبلاط طالب خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت.

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران. 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم. 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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