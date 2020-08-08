تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك في معسكر برج العرب

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خفيفة مساء اليوم بجيمانيزيوم فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

 

ومن المقرر أن يكون التمرين عبارة عن مران للعضلات خفيف .

 

ويكتفي الجهاز الفني بخضوع اللاعبين لهذة الفقرة فقط ، في ظل خوضهم تدريبات قويه صباح اليوم .

  

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

 

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ستاد الجيش ببرج العرب.

 

يشار إلى أن منافسات الدوري المصري الممتاز توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعادت أمس الخميس والتي افتتحها الزمالك والمصري.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.

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