تعرف على تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر مصفطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:54 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
مي مرسي
كشفت الفنانة ندى رحمى عن تطورات الحالة الصحية لليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك عقب تعرضه لجلطة نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وشاركت "رحمى" صورة جمعتها به وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديدوهات "إنستجرام" وكتبت قائله: "ربنا يشفيك يا حفناوى ويقومك لأهلك وأصحابك اللى بيحبوك بخير وصحه يارب.. من فضلكم الدعاء لمصطفى حفناوى.. الدعاء يغير الأقدار.. حالته متدهوره جدًا ودخل فى غيبوبة كاملة والوعى صفر".

وجاء ذلك عقب زيارة النجم تامر حسني لليوتيوبر مصطفى حفناوي داخل المستشفى التي نقل إليها وشارك صورة له وطلب من الجمهور الدعاء له.

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