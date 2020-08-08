أمهات مصر يوجهن مجموعة من النصائح للطلاب قبل التنسيق

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:38 م
ارشيفية
ارشيفية
ريم محمود
وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة هذا العام والمقبلين علي امتحانات القدرات وتنسيق الجامعات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي الطلاب عند الذهاب لأداء اختبارات القدرات تجنب سماسرة التنسيق من الأكاديميات والمعاهد الخاصة الغير معروفة والغير معتمدة من وزارة التعليم العالي حتي لا يقعوا فريسة لاستغلالهم ونصبهم ما يؤدي لضياع مستقبلهم.

وأضافت عبير، أن الطالب لابد أن يعلم بأن الكلية التي تناسب قدراته ومواهبه وميوله ويستطيع التفوق فيها هي التي تسمي كلية القمة وليست الكليات ذات المجموع الأعلي، وبالتالي علي الطلاب الالتحاق بالكلية التي تناسبهم ويتفوق فيها ويجد عمل بعد التخرج منها، ولذلك لابد أن يكون حريص ويفكر كثيرا قبل عملية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات.

وناشدت عبير الطلاب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة حتي لا يلتحقوا بمعاهد وكيانات وهمية تؤدي لضياع مستقبلهم، قائلة: " ربنا يوفق جميع الطلاب".

وأدى 738 ألف و114 طالب طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في 229 مادة فترة أولي، و4 مواد فترة ثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة البحيرة، بحضور الأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والأستاذ هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدارس "النوبارية الرسمية لغات، والنوبارية الثانوية الفنية التجارية المشتركة، النوبارية الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بوادي النطرون"؛ حيث اطمئن على إجراءات التعقيم بالنسبة للطلاب والالتزام بجميع التعليمات.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، على الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بلجان الامتحانات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (33) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا – بورسعيد – المنصورة – القليوبية – الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بالإضافة لعدد (1) حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

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