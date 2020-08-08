'الوطنية للصحافة' تعقد اجتماعًا لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:36 م
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
عقدت اليوم، غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وعضوية الدكتور أحمد مختار والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز ومروة السيسي.

تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية، عن ما تناولتة الصحف القومية والبوابات الإلكترونية التابعة لها، للإعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابية.

وتناولت اللجنة أهمية قيام الصحف القومية والبوابات الإلكترونية بتحفيز المواطنيين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التي تمثلها الغرفة النيابية الثانية، وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنيين.

وطالبت اللجنة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالإصدارات القومية، لتذليل أي عقبات  مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية، والالتزام بالإطراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت قد قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص، والبت في صفات المرشحين، والأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين من محاكم القضاء الإداري.

وتسلمت الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري، في الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية، وانتهت لجان الفحص والبت في صفات المرشحين بحصر الأحكام ومراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بمن صدرت لصالحهم أو ضدهم الأحكام، وبناءً عليه، أعدت كشفان، خُصص أولهما لمرشحين المقاعد الفردية، وثانيهما للمرشحين القوائم الأصليين والاحتياطيين، بناءً على الأحكام الصادرة.

وتُجرى عملية الاقتراع خارج مصر، يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

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