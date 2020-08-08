نائب محافظ الدقهلية يزور مصابي العقار المنهار.. وتوفير تروسيكل لأحد المتضررين



وأشار "الشيخ" إلى تكليف محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات العاجلة لهم ولأسرهم.



وفى ذات السياق قرر محافظ الدقهلية توفير تروسيكل بديل لأحد المواطنين المصابين "محمد فتحي" من الباعة المتجولين تصادف مرورة أثناء انهيار العقار أسفر عن إصابته، وتهشم التروسيكل الخاص به وعلى الفور صدق المحافظ على توفير تروسيكل له.



وأكد نائب المحافظ على الاهتمام البالغ الذي يوليه المحافظ بالحالات الإنسانية أبناء المحافظة، وتوفير كافة أوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.



وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عن انهيار منزل بشارع منتصر بجوار مستشفي العام القديم بنطاق حي غرب المنصورة مكون من اربع طوابق اسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص.



وكلف محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ بالانتقال الي موقع انهيار العقار لمتابعة الموقف بحضور اللواء رأفت عبدالباعث مدير امن الدقهلية واللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير العام المساعد كما كلف المحافظ بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وشرطة النجدة والحماية المدنية لإنشاء كردون امني حول العقار واخلاء محيط العقار من المواطنين.



ووجه مختار بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف علي اسباب انهيار هذا العقار ومعاينة الحاله الانشائية لباقي العقارات في المنطقة.



وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بسرعه نقل المصابين الي المستشفي وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ومتابعة الحاله الصحيه لهم علي مدار اليوم واكد وكيل وزارة الصحة على خروج اثنين من المصابين بعد تقديم الاسعافات الاولية لهم وجاري متابعة الحاله الصحيه للمصاب الثالث.



كما كلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعه صرف إعانات عاجلة للمصابين وتقديم كافة أوجه المساعدات لهم.





كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار هيثم الشيخ نائب المحافظ بزيارة مصابي حادث انهيار أحد العقارات بالمنصورة بمستشفى المنصورة العام.وتفقد نائب المحافظ الحالات المصابة بالمستشفى واطمأن على أوجه الرعاية الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية العاملة، ونقل لهم تحيات محافظ الدقهلية وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة اوجه الرعاية والعناية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.