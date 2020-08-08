كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يطلب ضم نبيل عماد دونجا
كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لإدارة الأبيض، بشأن سرعة التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه تواصلت إدارة الزمالك، مع نظيرتها في بيراميدز، لبحث التعاقد مع نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ورفع مسؤولي الزمالك قيمة عرضهم المالي، لبيراميدز، من أجل ضم النجم الدولي نبيل دونجا، لاعب وسط الفريق السماوي.

وأوضحت المصادر، أن الزمالك تقدم بعرض جديد قيمته 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل دونجا، بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل رفع مسؤولو بيراميدز، مطالبهم للاستغناء عن نبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه، لـ50 مليون، لاسيما بعد دخول الأهلي في المفاوضات.

الجدير بالذكر أن دونجا خاض 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.

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