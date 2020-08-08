التعليم العالي: الإعلان عن شروط المنحة الدراسية الرئاسية خلال أيام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتخصيص 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الجديدة مثل العلمين والجلالة والملك سلمان التي ستبدأ الدراسة بهم العام الحالي.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الرئيس وجه أيضًا بتخصيص 100 منحة دراسية لأوائل الدبلومات الفنية للالتحاق بكليات التكنولوجية الجديدة التي بدأت الدراسة فيها العام الماضي.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم الإعلان عن شروط الحصول على المنحة الدراسية خلال الأيام القادمة، معربًا عن أمله أن يختار الطلاب الكليات التي تحقق أهدافهم وطموحاتهم بعيدًا عن أسطورة كليات القمة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





ووجه الرئيس، بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.





كما وجه الرئيس باعتماد عدد من المشروعات الخاصة بمنظومة التعليم الجامعي والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، بما فيها إنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات.





ووجه الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، وشدد الرئيس على سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبطالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.





أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.





وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالبطالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالبطالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالبطالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبطالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".





وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.



