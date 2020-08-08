كارول سماحة تهاجم مجلس النواب اللبناني وتطلب إقالته.. أعرف الحكاية

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شنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، هجوما على مجلس النواب اللبناني وطلبت بإقالته من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قامت "سماحه" بنشر صورة وعلقت عليها قائلة:" نطالب أولا بإستقالة #مجلس_النواب #لبنان_ينتفض".



ومن ناحية اخرى دعا المخرج اللبنانى جاد شويرى، متابعيه للخروج في مظاهرة مساء اليوم ضد الحكومة اللبنانية، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام ".



وكتب جاد شويرى: "اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت عالساعة ٥ !!! بدي شوف كل لبناني عاش معي هالمأسات وكل لبناني شاف وحس معنا وكل لبناني معذب وطافح معو الكيل من هالحكومة والطبقة السياسية والاحزاب كلها. كلها!! 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 ".

