نجم الدوري الأسترالي في الطريق إلى الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية أسترالية، أن نادي التعاون السعودي اقترب من التعاقد مع ميتشل ديوك، قائد فريق ويسترن سيدني الأسترالي.

وذكرت شبكة "SBS" الأسترالية، أن جان بول، المدير الفني لفريق ويسترن سيدني، أعلن حاجته لاستمرار اللاعب مع الفريق، لكن يبدو أن الإغراءات القادمة من السعودية لا تقاوم.

وتابعت الشبكة الأسترالية، أن التعاون يصر على ضم ميتشل، والذي يراه الفريق لاعبا مناسبا للفريق وطموحاته خاصة بعد أن فقد المركز الثالث على لائحة الترتيب.

وسيكون أمام ميتشل فرصة جيدة للظهور القاري مع التعاون، حيث يتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في المباراتين اللتين خاضهما الفريق حتى الآن.