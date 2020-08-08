3 أندية أوروبية تتصارع على ضم النني

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية تركية، أن هناك صراع بين 3 أندية أوروبية للتعاقد مع محمد النني نجم فريق أرسنال والمعار لبشكتاش.

 

ويسعى فريق بشكتاش التركي لضم النني مرة أخرى على سبيل الإعارة لموسم جديد من آرسنال بطلب المدرب الحالي، سيرجين يالتشين.

 

وذكرت صحيفتا “الصباح” و”فوتوماك” التركيتان، أن بشكتاش يتواصل ويكثف مفاوضاته في الفترة الحالية مع النني لإقناعه بالموافقة على مد الإعارة لموسم آخر.

 

وتابعت التقارير التركية، أن بشكتاش يسعى إلى الحصول على موافقة النني قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع آرسنال.

 

وأكدت الصحفيتان بأن بشكتاش قد أبلغ وكيل النني بزيادة راتبه السنوي ليصل لـ3 مليون دولار أكثر بنصف مليون دولار عن الموسم الماضي، مع تحمل القيمة كاملة تاركين فكرة مطالبة أرسنال بدفع نصف القيمة.

 

وأشارت صحيفة “الصباح” التركية، إلى أن بشكتاش تحرك بشكل سريع ورفع القيمة المالية بشكل كبير خوفًا من دخول طرابزون سبور في مفاوضات مع النني في محاولة لخطف اللاعب المصري الدولي لصالحه بعد تقديمه أداء جيد في الموسم الماضي سواء في الدوري التركي أو الدوري الأوروبي.

 

وأوضحت التقارير، أن هناك فريق روسي أخر -لم يتم ذكره- قد دخل في تفاوض مباشر مع وكيل النني لإقناعه بالانتقال للدوري الروسي بالموسم المُقبل.

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