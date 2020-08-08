مدرب لايبزج: لا يمكننا التقدم بشكل أعمى أمام أتلتيكو مدريد

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية، نظرًا لما يمتكله الفريق الإسباني لخبرة كبيرة في البطولة الأوروبية الكبرى,





وقال جوليان ناجلسمان اليوم السبت في الوقت الذي يستعد فيه فريقه للتوجه لمدينة لشبونة :"سيكون الأمر متعلقا بالصبر. أتلتيكو لديه خبرة في غلق الملعب لفترة وتلقي أهداف قليلة".





وأضاف :"لا يمكننا التقدم بشكل أعمى".





يواجه لايبزج يوم الخميس فريق أتلتيكو، وصيف نسختي 2014 و2016، حيث يلتقي الفائز منهما في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأتالانتا.





ويسابق المدافع مارسيل هالستينبيرج الزمن للتعافي من مشكلة في الظهر بينما لم تكتمل جاهزية المهاجم باتريك ستشيك حيث استأنف التدريبات مؤخرا.



