استعدادات مكثفة بالدقهلية لانتخابات الشيوخ ورفع درجة الاستعداد القصوى لضمان انتظام سير الانتخابات

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة،لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية لاعضاء الجهاز التنفيذى وممثلى القيادات الأمنيه والشرطية والمرور، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزرات ومديريريات الخدمات، نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.



ووجه محافظ الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والإلتزام بإرتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامه الجميع.



وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لاستمرار وجود التيار الكهربى دون انقطاع فى كافه مواقع لجان العملية الانتخابية والتمركزات المستمرة لسيارات الاسعاف والإطفاء للتجاوب الفورى مع اية احداث طارئة، التمهيد التام للطرق الموصله للجان الاقتراع بنطاق المحافظة، تيسيرا على المواطنين والمركبات.



وأشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ24 لجنه عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة.