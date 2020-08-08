ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

هذا وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020
ننشر استعدادات الداخلية لتأمين انتخابات الشيوخ 2020

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