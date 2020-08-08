"الفلوس" لتامر حسني يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر إحدى التطبيقات

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:51 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت

أعلن أحد التطبيقات الشهيرة والذي يتيح لمتابعيها مشاهدة الأفلام الحديثة عن قوائم الأفلام الأكثر مشاهدة، حيث جاء في المقدمة فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، بالرغم من عرضه بالسينمات لأول مرة منذ 7 شهور.

جاء في المرتبة الثانية فيلم"صاحب المقام" وهو من بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

ويليه فيلم"ساعة رضا" للفنان أحمد فتحي، والنجمة دينا فؤاد.
ويأتي في المركز الرابع فيلم
"Deep Blue Sea 3"
وهو فيلم يعتمد على الرعب والأكشن والخيال العلمي، وتدور أحداثه حول قضاء الدكتورة إيما كولينز صيفها الثالث على التوالي على متن جزيرة ليتل هابي، حيث تسعى برفقة فريقها لدراسة أثر التغيرات المناخية على القروش البيضاء، وسرعان ما يتعرض الفريق لمطاردة مميته وصعبة مع القروش.

وجاء في المركز الخامس فيلم
The Kissing Booth 2

هو فيلم كوميدي رومانسي أمريكي صدر عام 2020 من إخراج فينس مارسيلو
.الفيلم هو تكملة مباشرة لفيلم 2018
The Kissing Booth.
واستنادا إلى كتب The Kissing Booth

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى ٤٠٠ مليون في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، و٥٠ مليون داخل مصر.

"الفلوس" لتامر حسني يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر إحدى التطبيقات
"الفلوس" لتامر حسني يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر إحدى التطبيقات
"الفلوس" لتامر حسني يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر إحدى التطبيقات
"الفلوس" لتامر حسني يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر إحدى التطبيقات

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