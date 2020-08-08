مقتل 26 إثر فيضانات وانهيارات أرضية في كوريا الجنوبية

لقي ما لا يقل عن 26 شخصًا مصرعهم بعد 46 يومًا من الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية، حيث تسببت أطول فترة رياح موسمية في البلاد منذ سبع سنوات في المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية وعمليات الإجلاء، اليوم السبت.





وقال مسؤول في مقاطعة جولا الجنوبية: "انهار حوالي 100 متر (109.36 ياردة) من السدود عند نهر سومجين في الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة اليوم السبت وأغرق المنطقة. تم إجلاء نحو 1900 شخص في المقاطعة من بينهم حوالي 500 من حول النهر"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





تم إجلاء ما يقرب من 5000 شخص حتى الساعة 4:30 مساءً. بالتوقيت المحلي اليوم السبت (0730 بتوقيت جرينتش)، ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية والسلامة، فقد ضربت الأمطار الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، وأن عشرة أشخاص في عداد المفقودين.





رفعت وكالة الغابات في البلاد إنذارات الانهيارات الأرضية إلى أعلى مستوى لها في كل منطقة باستثناء جزيرة العطلات جيجو.





ودفنت خمسة منازل في انهيار أرضي يوم الجمعة من جبل خلف قرية في جوكسيونج بمقاطعة جولا الجنوبية مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. تم انقاذ ثلاثة اشخاص.





وبحسب وكالة أنباء يونهاب، أُلغيت 12 رحلة جوية محلية في مطار جوانجو الإقليمي بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة بعد غمر المدرج.





حذرت مدينة سيول الناس من الابتعاد عن الأقبية والوديان والأنهار حيث من المتوقع هطول المزيد من السيول مساء السبت.





بلغت أطول فترة رياح موسمية سجلت في كوريا الجنوبية 49 يومًا في عام 2013. وتتنبأ توقعات الطقس الحالية بأن الرياح الموسمية لهذا العام قد تستمر لفترة أطول.





وفي كوريا الشمالية المجاورة، حذرت هيئة الإذاعة المركزية الكورية الرسمية أيضًا من هطول أمطار غزيرة إضافية في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات، وفقًا لموقع يونهاب.



