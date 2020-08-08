الجيش اللبناني يشدد على ضرورة سلمية التعبير والحفاظ على الأملاك العامة

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:35 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات

شدد الجيش اللبناني، في بيان له على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والحفاظ على الأملاك العامة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وأطلقت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحاولون الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط بيروت.


وقد أصدرت قيادة الجيش اللبناني، أول بيان لها بعد انفجار بيروت، أعربت فيه عن تعازيها لشهداء الانفجار، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

ودعا الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار. وطلب من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.

 

 وقد فرض مجلس الوزراء حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

 

 

 

 

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

 

وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.

 

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