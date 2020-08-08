لاعبو الزمالك تخضع لمسحة طبية عقب انتهاء المران الصباحي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:30 م
الزمالك
الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية بمعسكر الفريق ظهر اليوم، عقب انتهائهم من المران الصباحي، للإطمئنان والكشف على فيروس كورونا، وذلك تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة .

يأتي ذلك وفقا للاجراءات المتبعة ، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

يذكر أن المسحة الأخيرة للفريق جاءت كلها سلبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة المصري والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

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