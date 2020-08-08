السعودية تعتمد قروض زراعية بقيمة 337 مليون ريال

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه المختلفة للقطاع الزراعي.


وبحسب "واس" أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض شمل برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق بالمملكة، وتضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للابل على مستوى المملكة دعماً لقطاع الثروة الحيوانية، إضافةً الى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم ، ومشروع مصنع مسحوق البيض المجفف، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات المالية ، لعدد من شركات الأعلاف والإنتاج الحيواني بالمملكة.


وأضاف السهلي أن تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة، يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الاثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.


وأعرب مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق والقطاع الزراعي من دعم ورعاية تمكنه من أداء دوره التنموي.


مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه وتمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.


أخبار تهمك

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 35 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ ساعة و نصف

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا