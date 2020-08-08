خطوة أولى من فان بيرسي نحو التدريب

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:31 م
فان بيرسي
فان بيرسي
وكالات
سينضم النجم الهولندي المعتزل، روبن فان بيرسي إلى اللطاقم الفني لنادي فينورد روتردام لكرة القدم، بهدف تكوين خبرات تساعده في المستقبل القريب للعمل في التدريب.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت: "مهمتي في فينورد ليست رسمية، ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا، وما إذا كان الوضع سيروق لي، وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا".

وتابع صاحب الـ37 عاما: "كان من المفترض أن أنضم لفينورد في الموسم الماضي، لكنه لم يحدث. اتصل بي ديك أدفوكات (المدرب الحالي لفينورد)، وعرض علي الانضمام لناديه، ولا يمكنك أن ترفض طلبا من ديك".

وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينورد قبل عام، بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة.

وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال، ومانشستر يونايتد، وفناربخشه، كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فينورد فان بيرسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 34 دقيقة

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ ساعة و نصف

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 34 دقيقة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا