محمد عساف يطل على جمهوره بحفل في "دبي أوبرا"

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:09 م
نور طلعت

يطل الفنان محمد عساف، على جمهوره من خلال حفل غنائي بدبي أوبرا وذلك يوم 20 من أغسطس الحالي.

الحفل من تنظيم شركة" SPOTLIGHT لمالكها ماهر خوخجي ومن المقرر أنه سيحمل مفاجآت كثيرة، كما سيشهد حضور جماهيري مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس"كورونا".

وشارك مؤخرا جمهوره بفيديو قديم له ضمن بروفات احدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


وعلق "عساف" على الفيديو قائلاَ:" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه".

أخبار تهمك

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. سيد عبدالحفيظ يستدعي حسين الشحات للتحقيق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس حوار الـ15 دقيقة بين جوارديولا وزيدان

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 20 ساعة

حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

منذ 35 دقيقة

مازيمبي يصدم الأهلي في صفقة موليكا

منذ ساعة و نصف

سيد عبد الحفيظ يخطر نجم الأهلي بقرار الرحيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ حوالي 5 ساعات

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

منذ 35 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:30 م

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

02:17 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

السبب وراء إقالة ساري من تدريب السيدة العجوز

03:01 م

شرط مثير من أرسنال على برشلونة لضم كوتينيو

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا