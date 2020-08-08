محمد عساف يطل على جمهوره بحفل في "دبي أوبرا"



الحفل من تنظيم شركة" SPOTLIGHT لمالكها ماهر خوخجي ومن المقرر أنه سيحمل مفاجآت كثيرة، كما سيشهد حضور جماهيري مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس"كورونا".



وشارك مؤخرا جمهوره بفيديو قديم له ضمن بروفات احدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





وعلق "عساف" على الفيديو قائلاَ:" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه".



يطل الفنان محمد عساف، على جمهوره من خلال حفل غنائي بدبي أوبرا وذلك يوم 20 من أغسطس الحالي.